Business news: Ucraina, previsioni Bers, Pil in calo del 5,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) prevede un calo del 5,5 per cento del Pil ucraino quest'anno e un recupero del 3 per cento nel 2021. Questo quanto emerge dall'ultimo rapporto della Bers. “Nonostante il contesto difficile, una politica monetaria credibile ha preservato la stabilità macroeconomica e il nuovo programma del Fondo monetario internazionale (Fmi) concordato nel bel mezzo della pandemia ha ulteriormente stabilizzato le aspettative e mobilitato ingenti finanziamenti dal settore statale e da investitori privati. Gli indicatori suggeriscono che l'attività economica ha raggiunto il livello minimo in aprile e si è gradualmente ripresa. Si prevede che il Pil si contrarrà del 5,5 per cento nel 2020, seguito da un recupero del 3 per cento nel 2021”, si legge nel rapporto della Bers. Come notato dall'istituto internazionale, i rischi al ribasso rimangono considerevoli, riflettendo l'incertezza sul futuro distanziamento sociale nonché gli impegni politici e di riforma strutturale in un periodo estremamente difficile. In precedenza, la Bers aveva previsto che l'economia ucraina si sarebbe contratta del 4,5 per cento alla fine del 2020. (Rum)