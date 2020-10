Business news: Siemens vuole approfittare della fusione Alstom-Bombardier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens intende approfittare della fusione tra le divisioni treni dei gruppo Alstom (Francia) e Bombardier (Canada). L'amministratore delegato di Siemens Mobility, il settore treni dell'azienda, Michael Peter, ritiene infatti che il gruppo possa trarre vantaggio dall'operazione, per lo meno a breve termine. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo Peter, “almeno nei prossimi tre anni”, Siemens “avrà sicuramente la possibilità di guadagnare quote di mercato” nel settore ferroviario perché la fusione tra Alstom e Bombardier “costa forza” alle due società. Siemens Mobility aveva tentato di fondersi con Alstom, ma l'unione è fallita a causa del veto del commissario europeo alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Il gruppo tedesco deve ora affrontare la competizione con Costruzioni ferroviarie cinesi (Crcc) e Alstom-Bombardier. Tuttavia, per Peter, Siemens Mobility è “abbastanza forte” per questo compito. “Crediamo che la grande leva in quasi tutti i mercati sia la digitalizzazione” e Siemens ha una forte posizione tecnologica in tale ambito, ha evidenziato Peter. Tuttavia, Siemens è ancora alla ricerca di partner. A tal riguardo, l'Ad della società ha affermato: “Parliamo sempre con tutti”. (Geb)