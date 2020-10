Nagorno-Karabakh: Macron propone ad Armenia e Azerbaigian di riprendere i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto dei colloqui con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, e il presidente dell'Arbaigian, Ilham Aliev, riguardanti la situazione nel Nagorno-Karabakh. In quest'occasione Macron ha proposto una ripresa dei negoziati per mettere fine alla crisi in atto da domenica scorsa, secondo quanto ha reso noto l'Eliseo. Il presidente "ha ribadito gli appelli a un cessate il fuoco e ha proposto di lanciare un processo che permetta di arrivare a una ripresa dei negoziati nel quadro del Gruppo di Minsk dell'Osce (l'organismo che media fra Armenia e Azerbaigian). I lavori cominciano da questa sera", ha fatto sapere la presidenza francese. Macron ha anche ricordato il caso dei due giornalisti del quotidiano "Le Monde" feriti da un bombardamento e trasportati oggi a Erevan da Stepanakert, capitale dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. (Frp)