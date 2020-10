© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante" a Bari, ha annunciato: "a breve emaneremo un nuovo decreto per sostenere la ricapitalizzazione delle grandi imprese in difficoltà". (Rin)