Usa: Macron e Brigitte inviano auguri di pronta guarigione a Donald e Melania Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini dei messaggi inviati insieme alla moglie Brigitte all'omologo statunitense Donald Trump e alla first lady Melania, risultati positivi al coronavirus. “Caro Donald, i miei migliori auguri a te e a Melania, che adesso state combattendo il virus insieme. Brigitte e io vi pensiamo e vi esprimiamo il nostro più amichevole supporto. Tenete duro e non mollate. Tutto il meglio”, si legge nel messaggio scritto da Macron. “Mia cara Melania, il presidente e io abbiamo saputo che tu e il presidente Trump siete stati colpiti personalmente dal virus. In queste circostanze ti prego di accettare i miei più caldi auguri di una pronta guarigione. So che siete entrambi forti”, ha scritto la prémière dame Brigitte. (Frp)