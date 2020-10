Usa: Biden proseguirà la sua campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di proseguire la sua campagna elettorale in Michigan stamattina dopo aver ottenuto un test per il Covid-19 negativo. Lo riporta l'emittente "Cnn". Tre giorni fa Biden ha condiviso un palco di dibattito con Donald Trump - che ora è risultato positivo al coronavirus, ed erano al chiuso in una stanza che aveva decine di persone tra il pubblico. Alcune di queste persone, compresi i membri della famiglia di Trump, non indossavano la mascherina. "Noi implementiamo il distanziamento sociale, indossiamo la mascherina e altre buone pratiche in tutte le nostre campagne", ha detto un funzionario del comitato elettorale di Biden a "Cnn". Biden è risultato negativo al test del coronavirus, così come sua moglie Jill.(Nys)