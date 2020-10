Usa: Trump ha la febbre da stamattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha la febbre da stamattina, riporta l'emittente "Cnn". In precedenza la Casa Bianca aveva parlato di "sintomi lievi". Questo in aggiunta alle nuove informazioni rilasciate dal medico della Casa Bianca, che ha descritto Trump come "affaticato". Trump ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al coronavirus venerdì mattina presto. Questa notizia, a poco più di un mese dalle elezioni, ha stravolto la campagna elettorale. Mentre il presidente rimarrà in auto-isolamento alla Casa Bianca, sono stati annullati un evento per la raccolta di fondi a Washington e un comizio in Florida. La Florida è dove risiede ufficialmente Trump e, con i suoi 29 grandi elettori, è uno Stato chiave per vincere le elezioni. Il vicepresidente Mike Pence e la moglie risultano negativi al test del coronavirus. In un tweet il candidato democratico Joe Biden ha augurato a Trump ed alla moglie una “pronta guarigione”. Il programma della campagna elettorale di Biden prevede come prossima tappa il Michigan. (Nys)