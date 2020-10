Usa: Trump twitta per la prima volta dal risultato positivo al Covid, grazie per il sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo primo tweet da quando ha annunciato di essere risultato positivo al test Covid-19, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso parole di ringraziamento e incoraggiamento durante un breve video di 18 secondi. "Voglio ringraziare tutti per l'enorme sostegno", ha detto Trump in un video postato sul suo account ufficiale di Twitter, in cui spiega di essere diretto all'ospedale militare Walter Reed, dove sarà ricoverato per qualche giorno in via precauzionale. "Penso che le cose stiano andando molto bene, ma faremo in modo che le cose funzionino". (Nys)