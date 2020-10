Usa: Biden sulla diagnosi di Trump, promemoria per prendere sul serio il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha inviato le sue "preghiere per la salute" del presidente Donald Trump e della first lady mentre parlava a Grand Rapids, in Michigan. Lo riporta l'emittente "Cnn". Biden ha detto che non si tratta di una questione politica, ma di un richiamo alla gravità del virus. "Non è una questione politica. E' un incoraggiante promemoria per tutti noi che dobbiamo prendere questo virus sul serio". Non se ne va automaticamente", ha detto Biden. L'ex vicepresidente ha detto di aver fatto fare due test Covid-19 da stamattina, risultando negativo a entrambi.(Nys)