Coronavirus: ricoverato il presidente Usa Donald Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato trasportato all'ospedale Walter Reed Military Medical Center dove sarà ricoverato. Trump è stato trovato positivo al Covid-19 e nelle ultime ore, come riporta l'emittente "Cnn", ha avuto una febbre persistente ed è anche affaticato. La first lady Melania, contagiata dal Covid-19, invece soffre di una tosse leggera e di mal di testa."Il presidente Trump rimane in buone condizioni, ha sintomi lievi e ha lavorato per tutto il giorno", ha detto l'addetta stampa della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. "Trump si recherà a breve al Walter Reed Medical Center - Per eccesso di cautela, e su raccomandazione del suo medico e dei suoi esperti medici, il presidente lavorerà nei prossimi giorni presso gli uffici presidenziali del Walter Reed. Il presidente Trump apprezza l'effusione di sostegno sia per lui che per la First Lady".A Trump è stata anche somministrata una dose di Regeneron, secondo un memorandum del medico del presidente. "Da questo pomeriggio il presidente rimane stanco ma di buon umore. È stato valutato da un'équipe di esperti, e insieme faremo delle raccomandazioni al Presidente e alla First Lady sui prossimi passi da compiere", scrive il medico. Il promemoria dice anche che la First Lady Melania Trump rimane bene con solo una lieve tosse e un leggero mal di testa, e il resto della prima famiglia sta bene ed è risultato negativo alla Sars-CoV-2 oggi.Come è noto, in base al 25mo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, in caso di “incapacità” a svolgere le proprie funzioni il presidente può trasferire temporaneamente i poteri al suo vice Mike Pence. Questo potrebbe accadere qualora Trump necessitasse di terapie in grado di inficiare le sue abilità cognitive o la sua capacità di comunicare: il presidente potrebbe invocare la Sezione 3 del 25mo emendamento come accadde a Ronald Reagan nel 1985 e a George W. Bush nel 2002 e nel 2007. Tuttavia, un’eventualità simile non si è mai proposta così a ridosso delle elezioni e con il presidente impegnato nella campagna per la rielezione.L’ipotesi di un rinvio del voto è tecnicamente percorribile (Trump stesso aveva fatto aleggiare tale possibilità a luglio in ragione delle conseguenze sul processo elettorale della pandemia di coronavirus, sollevando un vespaio di polemiche), ma improbabile della pratica, oltre che inedita: solo il Congresso, infatti, può approvare una legge per cambiare la data delle elezioni e uno dei due rami, la Camera dei rappresentanti, è controllato dal Partito democratico. Peraltro, il 20mo emendamento della Costituzione stabilisce che un’eventuale nuova data per le elezioni non può esser fissata oltre il 20 gennaio dell’anno successivo.Tuttavia, sebbene non vi abbiano mai fatto ricorso, sia il Partito repubblicano che il Partito democratico hanno previsto piani per la sostituzione dei candidati nel caso in cui questi siano incapacitati a concorrere per la presidenza. In base alle regole del Comitato nazionale repubblicano, in caso di morte il candidato verrebbe deciso attraverso una convention nazionale.Dunque non è affatto scontato che, nell’eventualità di un decesso del presidente Trump, la candidatura repubblicana passerebbe al suo vice Pence, che comunque assumerebbe senza dubbio i poteri di presidente ad interim. Il problema è che non solo le schede elettorali per il voto del 3 novembre sono già state stampate (con il nome di Trump), ma che in diversi Stati sono già iniziate le operazioni di voto per corrispondenza. Si tratta di uno scenario che inevitabilmente creerebbe importanti problemi giuridici. (Nys)