Business news: Spagna, per gli imprenditori destabilizzare la monarchia mina gli investimenti nel paese

- La destabilizzazione della Corona spagnola con i frequenti attacchi da parte di diversi membri del governo "starebbe danneggiando l'immagine del paese agli occhi della comunità degli investitori in un momento di grave recessione". E' quanto affermato al quotidiano "El Mundo" dal presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi. "La monarchia parlamentare è una pietra angolare per la stabilità, che è ciò di cui hanno bisogno gli imprenditori in questi tempi difficili e la figura del re è molto importante per le multinazionali, soprattutto negli Stati Uniti", ha evidenziato Garamendi. Secondo il presidente della Camera di commercio statunitense in Spagna, Jaime Malet, "usare il capo dello Stato e la magistratura per le battaglie politiche è una sciocchezza e genera una pessima impressione sugli investitori stranieri". Malet si è detto "molto preoccupato" che Felipe VI possa essere costretto dal governo a firmare l'indulto per gli indipendentisti catalani. (Spm)