Usa: dipartimento di Stato e Tesoro sanzionano 25 funzionari bielorussi

- I dipartimenti del Tesoro e dello Stato degli Stati Uniti hanno intrapreso un'azione coordinata contro dei funzionari e politici bielorussi accusati di aver falsificato le elezioni dell'aprile 2020 in Bielorusia e di aver violato dei diritti umani. Lo fa sapere il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota. I 25 nuovi accusati si sommato ai 16 funzionari bielorussi sanzionati nel 2006 per azioni analoghe, per un totale di 41 funzionari. Il Dipartimento del Tesoro statunitense dell'Ufficio per il controllo dei beni esteri (Ofac) ha sanzionato altri otto funzionari bielorussi per il loro ruolo di falsificazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 e della successiva repressione, ai sensi dell'ordine esecutivo 13405. Tra questi figurano membri di spicco del regime di Alyaksandr Lukashenka e dell'apparato di sicurezza complici della violenta repressione delle proteste pacifiche legate alle elezioni. I sanzionati oggi si uniscono a un gruppo di 16 persone e nove entità, tra cui Alyaksandr Lukashenka e il presidente della Commissione elettorale centrale Yarmoshina, già sanzionati dall'ordine esecutivo 13405. A coloro che sono stati designati sarà vietato qualsiasi rapporto con persone statunitensi o rapporti all'interno degli Stati Uniti (comprese le transazioni in transito negli Stati Uniti) che coinvolgano proprietà o interessi in proprietà di persone bloccate o designate. Sono inoltre bloccate tutte le entità possedute al 50% o più dalle persone designate. "Gli Stati Uniti continueranno a chiedere al governo bielorusso di rendere conto della sua repressione della democrazia", si legge nel comunicato di Pompeo. "L'azione coordinata di oggi con l'Unione europea dimostra il nostro forte e continuo impegno nei confronti del popolo bielorusso, che chiede pacificamente che la sua voce sia ascoltata, così come il suo diritto di scegliere un leader attraverso elezioni libere ed eque", conclude il documento. (Nys)