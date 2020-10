Business news: Germania, governo valuta partecipazione in gruppo difesa Hensoldt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale mantiene aperta la possibilità di acquisire una partecipazione nel gruppo di elettronica per la difesa Hensoldt. Fino alla fine dell'anno, il governo federale ha il diritto di acquistare per 600 milioni di euro fino al 25,1 per cento dei titoli dall'azionista di maggioranza, la società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti ed è proprietaria di Hensoldt dal 2016. “Stiamo attualmente esaminando se eserciteremo questo diritto”, ha affermato una portavoce del ministero della Difesa tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il governo federale pagherebbe circa il doppio del prezzo di emissione quale gli azionisti hanno ottenuto i titoli di Hensoldt, quotata alla Borsa di Francoforte dal 25 settembre scorso, pari a 12 euro. Data l'importanza del gruppo per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), il governo federale rivendica un interesse strategico per la società, che ha sede a Taufkirchen presso a Monaco di Baviera. Prima di essere acquisita da Kkr, Hensoldt era la divisione elettronica per gli armamenti del consorzio aerospaziale europeo Airbus. Con la vendita a Kkr, il governo tedesco si era assicurata un “accordo di sicurezza” che consente di investire fino al 25,1 cento cento in Hensoldt, ottenendo la minoranza di blocco. Se non entrerà in Hensoldt entro la fine dell'anno, il governo federale dovrà attendere per acquisire la partecipazione fino a quando Kkr non avrà ridotto la propria quota al 25,1 per cento. Da allora, l'esecutivo tedesco avrà il diritto di prelazione per le restanti azioni,al prezzo di borsa applicabile. Il ministero della Difesa ha reso noto affermato che, in coordinamento con Kkr, il governo federale potrebbe ottenere un rappresentante nel consiglio di vigilanza di Hensoldt. (Geb)