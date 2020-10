Grecia: Fmi su coronavirus, risposta del governo "lodevole e mirata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Fmi, la capacità di rimborso del debito pubblico a medio termine della Grecia resta "adeguata". Nello scenario di base, questa prospettiva è dovuta in parte all'aumento del sostegno dell'Unione europea e della Banca centrale europea, che hanno contribuito a creare un sostanziale cuscinetto di liquidità precauzionale. Dopo un picco nel 2020, secondo gli analisti il debito pubblico della Grecia dovrebbe diminuire gradualmente nel medio termine, pur rimanendo a livelli più alti rispetto alle previsioni precedenti. La valutazione del personale sulla sostenibilità del debito a lungo termine della Grecia rimane invariata e sarà aggiornata durante la prossima missione dedicata a questo tema. La capacità di rimborso del debito sovrano potrebbe invece essere compromessa se si concretizzassero significativi rischi al ribasso, il che richiederebbe un forte aggiustamento fiscale o un ulteriore sostegno da parte dei partner europei. L'Fmi osserva inoltre che il tasso di disoccupazione nel Paese è aumentato notevolmente da marzo, nonostante le significative misure di sostegno all'occupazione. Il disavanzo primario per il 2020 è previsto al 6,5 per cento, a causa sia della minore attività economica sia delle misure di stimolo del governo. (Gra)