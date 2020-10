Usa: Wall Street in calo dopo la notizia di Trump positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Male la Borsa di New York dopo la notizia che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. L'S&P 500 è in ribasso dello 0,6 per cento nel trading mattutino, mentre il Dow Jones Industrial Average è sceso di 116 punti, o dello 0,4 per cento, a 27.700, alle 10:07 dell'ora locale. Il Nasdaq è sceso dello 0,9 per cento. "Dire che questo potrebbe essere un grosso problema è un eufemismo", ha scritto il gruppo Rabobank in un commento. "In ogni caso, ora tutto si sposta in secondo piano rispetto all'ultimo incredibile colpo di scena di questa campagna elettorale statunitense". (Nys)