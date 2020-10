Business news: Regno Unito, Nokia rimpiazza Huawei nella costruzione network 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia finlandese Nokia dovrebbe sostituire Huawei nella costruzione del network 5G nel Regno Unito per conto di EE, la compagnia mobile del provider BT. Nokia dovrebbe quindi occuparsi della costruzione delle antenne che permetteranno ai clienti EE di utilizzare le frequenze 5G. L'accordo permetterà a Nokia di rimpiazzare Huawei anche per quanto concerne i network 2G e 4G. Questo accade poiché il governo britannico ha annunciato a luglio che i provider di telefonia nazionali non potranno acquistare nuovi equipaggiamenti 5G da Huawei a partire dal 31 dicembre 2020, e dovranno rimuovere tutti gli equipaggiamenti Huawei già installati entro il 2027. La decisione, presa sulla base di implicazioni concernenti la sicurezza nazionale, ha effettivamente terminato una relazione commerciale (tra BT e Huawei) che andava avanti dal 2005. (Rel)