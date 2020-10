Business news: Germania, Thyssenkrupp, comparto componenti auto diviso in due società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, che aggrava le difficoltà in cui versa da tempo, il conglomerato tedesco Thyssenkrupp ha deciso di dividere Thyssenkrupp System Engineering, il proprio comparto per le componenti di auto, in due società indipendenti. Alla scissione si accompagna il taglio di 800 posti di lavoro, di cui 500 in Germania, su un totale di 3.200 dipendenti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la riduzione del personale è stata resa necessaria dal drastico declino degli ordini dovuto alla crisi. A seguito della divisione, in Thyssenkrupp verranno tagliate posizioni nell'amministrazione. Nell'anno fiscale in corso, il personale era già stato ridotto di 500 unità. Thyssenkrupp si aspetta che i dati sulla produzione nell'industria automobilistica tornino ai livelli precedenti alla crisi al più presto entro due o tre anni al più presto. “Questo è il motivo per cui dobbiamo ricorrere alla divisione e al riallineamento dell'azienda per adeguare le strutture e i costi amministrativi in entrambe le società al livello di mercato”, ha affermato Ingo Steinkruger, amministratore delegato di Thyssenkrupp System Engineering. Dal nuovo anno fiscale, che inizia il primo ottobre prossimo, il conglomerato avrà un'unità per l'assemblaggio delle carrozzerie e una per l'assemblaggio di propulsione e batterie. La divisione carrozzerie rimarrà a Thyssenkrupp. Per la realizzazione di sistemi di assemblaggio per batterie e propulsioni, l'azienda ricerca “una soluzione al di fuori del gruppo” tramite vendita o partnership. (Geb)