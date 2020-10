Business news: Spagna, governo attiva clausola salvaguardia Ue e sospende tutte norme fiscali 2020-2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha sospeso tutte le norme fiscali per il 2020 ed il 2021 che limitano il deficit ed il debito pubblico. Come annunciato dalla ministra delle Finanze e portavoce del governo, María Jesus Montero, questa misura attiva la clausola di salvaguardia della Commissione europea ed è una decisione "totalmente "straordinaria" con cui cercare di affrontare la crisi del coronavirus. L'esecutivo, pertanto, non fisserà obiettivi di deficit e le comunità autonome potranno indebitarsi senza un tetto limite. Per quanto riguarda i comuni, la decisione consentirà loro di spendere "per intero" i loro risparmi per i prossimi due anni, pari a circa 14 miliardi di euro, per "per collaborare alla ricostruzione economica e sociale" del paese. L'attivazione della clausola di salvaguardia è una richiesta che era stata sollecitata al governo in numerose occasioni da parte degli enti locali. (Spm)