Coronavirus: lettera palazzo Chigi a media, promuovere uso app “Immuni” (2)

- “Stiamo lanciando la campagna settimanale "Settimana Scarica Immuni – continua -. Per questo motivo, conoscendo la vostra capacità di comunicare con il pubblico, vi invitiamo a spiegare ai cittadini cos'è e come funziona l'applicazione, promuovendone l'utilizzo. Tv, radio e giornali uniti in uno sforzo di comunicazione a tutela della salute della cittadinanza. L’invito che facciamo è quello di prestare le vostre voci, le vostre immagini e le vostre parole ad una finestra informativa capace di prevenire e sensibilizzare. Dedicare per una settimana, da lunedì 5 a domenica 11 ottobre, uno spazio delle vostre attività ad una campagna che guarda al bene più importante: quello di tutti. Con Immuni abbiamo infatti un’arma in più per limitare la diffusione del Coronavirus nel rispetto della privacy degli utenti. Contiamo sul vostro aiuto per far sì che gli italiani non abbassino la guardia e continuino ad adottare comportamenti corretti. Si tratta di un piccolo sforzo per proteggere noi e chi ci circonda. Aiutiamo il Paese a ripartire in sicurezza. Il mio ufficio è a disposizione per fornire ulteriori materiali informativi e dettagli sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento della app”. (Rin)