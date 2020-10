Usa: l'Università dello Utah conferma il prossimo dibattito presidenziale mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università dello Utah ha ancora in programma di tenere il prossimo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, mercoledì prossimo, nonostante il presidente degli Stati Uniti sia risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Abbiamo ancora in programma di tenere l'evento qui mercoledì e continueremo a farlo fino a quando non sentiremo dire diversamente", ha detto Shawn Wood, il responsabile dei rapporti con la comunità e specialista di comunicazione dell'università. La Commissione per i dibattiti presidenziali non ha ancora risposto alle ripetute richieste dei giornalisti che vogliono sapere se i piani per i dibattiti futuri cambieranno o meno a seguito del contagio di Trump. Oggi, sia il Vice Presidente Mike Pence che la senatrice Kamala Harris sono risultati negativi al coronavirus, e il comitato elettorale di Trump ha annunciato che Pence continuerà a svolgere normalmente il suo lavoro. (Nys)