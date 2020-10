Roma: indagini su volantinaggio politico contro provvedimenti anti covid al liceo Augusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indagini dei carabinieri della stazione di San Giovanni a Roma in merito ad un episodio avvenuto questa mattina nel liceo Augusto. Attivisti di destra, secondo quanto apprende Agenzia Nova, hanno diffuso nella scuola volantini con slogan del tipo “A distanza sociale solo le cozze”; “Se sono positivo salto l’interrogazione?”; “Azzolina portaci via da questa caserma della polizia”; “Niente banchi con le rotelle solo volanti fuori dalle finestre”. Notizie contrastanti invece su le modalità della diffusione dei volantini. I militari che indagano non confermano le versioni secondo cui gli attivisti sarebbero entrati nelle classi ma che, invece, si siano limitati a lanciare i manifesti dalla recinzione per poi fuggire. (Rer)