Usa: giudice Barrett positiva al Covid in estate, ora è guarita

- Amy Coney Barrett, l'ultimo giudice candidato alla Corte Suprema statunitense, è risultato positivo al Covid-19 in estate, ma da allora è guarita. Lo riporta la "Washington Post", che ha parlato con due funzionari dell'amministrazione Usa, che hanno chiesto l'anonimato perché non sono autorizzati a rivelare la storia medica di Barrett. A Barrett è stato somministrato un test per il Covid-19 in seguito alla notizia che il presidente Trump e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al virus stamattina presto. I risultati del nuovo test di Barrett sono negativi. "Sta seguendo le linee guida del Cdc e le migliori prassi, tra cui l'allontanamento sociale, indossare coperture per il viso e lavarsi spesso le mani", ha detto il vice segretario stampa della Casa Bianca, Judd Deere. Deere ha aggiunto che, essendo Barrett la candidata della Corte Suprema, ora viene sottoposta al test per il virus ogni giorno.(Nys)