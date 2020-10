Usa: Trump positivo al Covid, Biden eliminerà messaggi negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna presidenziale del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, sta eliminando tutti i messaggi politici negativi e promuoverà solo quelli positivi, dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". Il comitato elettorale di Biden ha deciso di eliminare gli annunci negativi prima che la Casa Bianca annunciasse che Trump sarebbe stato portato al Walter Reed National Military Medical Center, dove rimarrà "per i prossimi giorni". "Il vicepresidente non può dire 'Dio benedica questa famiglia' e poi cestinarlo nei suoi messaggi“, ha detto un collaboratore di Biden. Trump ha annunciato per la prima volta ieri mattina presto che lui e la first lady Melania Trump sono risultati positivi al Covid-19. Ora sta accusando sintomi lievi, tra cui la febbre, ed è stato portato all'ospedale militare Walter Reed in serata.(Nys)