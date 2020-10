Business news: Francia, Total acquista Blue Point London da Bolloré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia francese Total ha annunciato l'acquisizione di Blue Point London, controllata del gruppo Bolloré che gestisce i punti di ricarica per veicoli elettrici a Londra. "Total riprende la gestione e l'utilizzo della rete Source London, prima rete di ricarica per veicoli elettrici di Londra con più di 1.600 punti installati nelle strade della capitale britannica", ha fatto sapere il gruppo petrolifero francese in un comunicato. "Associando oggi queste infrastrutture alla conoscenza di Total in materia di installazione, utilizzo e gestione delle reti pubbliche di ricarica per veicoli elettrici, cominciamo una nuova fase di espansione in favore delle mobilità elettrica a Londra", ha detto Alexis Vovk, direttore marketing e servizi di Total, in un comunicato. (Frp)