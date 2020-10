Ex Ilva: Emiliano, non accetteremo esclusione da tavolo decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attendiamo da anni di essere invitati come Regione al tavolo" in cui si prendono le decisioni per l'Ex Ilva di Taranto. Lo ha affermato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, rivolgendosi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante" a Bari. Il percorso della decarbonizzazione, ha chiarito, "si potrà ottenere solo partendo da un coinvolgimento dal basso. Da parte nostra - ha aggiunto - ci sarà piena collaborazione ma non possiamo accettare alcuna esclusione". (Rin)