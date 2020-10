Coronavirus: Zingaretti, grazie a Prefetto e forze ordine per impegno osservanza ordinanza Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare il prefetto di Roma, forze dell'Ordine e la polizia di Roma Capitale per l'impegno che garantiranno affinché sia osservata l'ordinanza relativa all'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Le verifiche del fine settimana nei luoghi di aggregazione e durante la settimana vicino alle scuole, nei mercati e nelle aree di scambio dei mezzi pubblici, servirà a sensibilizzare i cittadini alle buone pratiche di distanziamento e contenimento." Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Com)