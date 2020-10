Coronavirus: lettera palazzo Chigi a media, promuovere uso app “Immuni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo lancia la campagna settimanale per scaricare l’app anti-contagio da coronavirus “Immuni”. In una lettera ai direttori di tv, radio e giornali, il capo della comunicazione di Palazzo Chigi, Rocco Casalino, scrive: “in questa fase della pandemia in cui è fondamentale mantenere alti i livelli di prevenzione del contagio, un grande aiuto ci arriva dall'app Immuni che permette di rintracciare e segnalare eventuali contatti con persone positive al Covid-19. Questa applicazione, che è completamente gratuita, contribuisce a ridurre drasticamente la diffusione del coronavirus. La persona che viene avvertita da Immuni di un possibile contagio può isolarsi per evitare di contagiare gli altri: così facendo, si aiuta a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità. Ad oggi sono 6.6 milioni gli utenti che l’hanno scaricata, ma affinché sia ancora più efficace, è necessario spingere tutti i cittadini a scaricarla e a farla scaricare il più possibile. (segue) (Rin)