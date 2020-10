© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento l'Italia è "in una condizione migliore di altri paesi, per i grandi sacrifici fatti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante" a Bari. (Rin)