Conte: "A breve decreto per la capitalizzazione delle grandi imprese. Prioritaria la rete unica"

- A breve emaneremo un nuovo decreto per sostenere la capitalizzazione delle grandi imprese in difficoltà. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante", a Bari. Nelle prossime ore ha aggiunto "firmerò il decreto con cui andremo ad individuare i cantieri previsti dal decreto Semplificazione", per cui "nomineremo i commissari per accorciare i tempi. Le infrastrutture sono gran parte dell'innovazione". Parlando di scuola e della necessità di ridurre il divario digitale, Conte ha aggiunto che per queste ragioni "abbiamo dichiarato prioritaria la rete unica" anche per "ridurre le disuguaglianze nel Paese"."La partita del Recovery fund la dobbiamo vincere tutti insieme, non possiamo permetterci di fallire" ha poi detto precisando che i progetti annunciati nell'ambito del Recovery fund "non rimarranno solo dei titoli. Questo è un impegno che possiamo prendere davanti a tutti. Realizzeremo i progetti nei tempi stabiliti e con i finanziamenti stabiliti". "Se il Sud cresce" da un punto di vista economico "consentirà la crescita anche del centro e del nord - ha poi chiarito - il riscatto del Sud deve iniziare adesso anche perché ci sono le condizioni per una svolta del Mezzogiorno". Conte ha ricordato anche che da ieri è entrata in vigore la fiscalità di vantaggio. “E' una misura concreta, importante, che trae origini non da un incentivo o da un favore ma dalla constatazione che fare impresa al Sud è più complicato – ha precisato -. Ci siamo già predisposti con la commissione Ue, questa misura deve essere duratura e progressiva, il nostro orizzonte è decennale".Il piano cashless per incentivare l'uso della moneta elettronica entrerà in vigore il primo dicembre. "Vogliamo - ha detto Conte - incentivare chi ricorre ai pagamenti digitali" introducendo "degli incentivi".E sul coronavirus ha voluto sottolineare come in questo momento l'Italia sia "in una condizione migliore di altri Paesi, per i grandi sacrifici fatti". Dobbiamo "mantenere alta l'attenzione e la concentrazione perché basta una distrazione" sulla gestione dei contagi "perché la curva epidemiologica sfugga al controllo. E questo non possiamo permettercelo". Sui vaccini ha aggiunto che l'Italia "è stata un avamposto. Stiamo finanziando sette linee di vaccini a prescindere da chi arriverà per primo". Questo "ci consentirà di poter predisporre da subito circa 200-300 milioni di dosi", ha spiegato. (Rin)