Usa: tutti gli eventi della campagna di Trump verranno rinviati o saranno virtuali

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che tutti gli eventi programmati dal capo della Casa Bianca saranno rinviati o saranno resi virtuali, per motivi di sicurezza dopo che il presidente è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Tutti gli eventi della campagna precedentemente annunciati che prevedono la partecipazione del Presidente stanno per essere spostati ad eventi virtuali o sono temporaneamente rinviati", ha detto Bill Stepien, responsabile della campagna Trump 2020 in una dichiarazione. "Inoltre, anche gli eventi precedentemente annunciati che coinvolgono membri della First Family verranno temporaneamente rinviati. Tutti gli altri eventi della campagna saranno presi in considerazione caso per caso". Il vicepresidente Mike Pence, che è risultato negativo al test Covid-19, ha in programma di riprendere gli eventi della sua campagna in programma. (Nys)