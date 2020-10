Trasporti: sindacati, per Roma Metropolitane sarà di nuovo mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un anno esatto "dall'atto di forza ai danni dei lavoratori che presidiavano pacificamente il loro posto di lavoro, la sindaca Raggi permette un altro atto violento e a sangue freddo: Roma Metropolitane dichiara 29 esuberi". Lo si legge in una nota di Cgil di Roma e del Lazio, Cisl di Roma Capitale Rieti, Uil del Lazio e le relative categorie dei trasporti. "Abbiamo avanzato progetti e proposte ed abbiamo solo chiesto di avere un confronto serio e fattivo, ma non ci hanno ascoltato e la risposta è stata la stasi più totale. Roma muore di servizi che mancano - continua la nota - e, tra questi, soffoca nel traffico, in modo particolare ora che c'è la paura che aumenta per una pandemia che riprende forza soprattutto nella Capitale. Eppure la decisione è ormai presa - dicono i sindacati - . Roma Metropolitane deve chiudere. Non c'è più nessuno che farà i progetti per i corridoi della mobilità, che seguirà i lavori della Metro C e che riuscirà a reperire i fondi per mettere in sicurezza le linee della metropolitana già attive. Non importa, quella partecipata deve essere liquidata e non vedono i problemi che loro stessi creano. Intanto i progetti vanno avanti solo per la buona volontà del personale, quello stesso personale che vogliono considerare un esubero e ai lavoratori viene chiesto di consegnare progetti al di fuori di quelli previsti nel contratto di servizio. Un silenzio lungo un anno e una pletora di costosi consulenti esterni per fare quello che fanno tutti: tagliare il costo del personale, creare precarietà, ridurre le spese con i tagli orizzontali. Con l'aggravante che lo fanno con fondi pubblici e di nascosto, come ombre nel buio. Non permetteremo loro di distruggere, invece di rilanciarlo, il sistema dei servizi di Roma. L'unica risposta a questo modo di fare così arrogante e distruttivo - conclude la nota - è la mobilitazione, che faremo ripartire al più presto". (Com)