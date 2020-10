© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato partecipa all'inaugurazione dell'opera “non dimenticare” in ricordo delle vittime della mafia.Comando polizia locale, via Giolitti, 24 - San Giuliano Milanese/Mi (ore 11.00)L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli inaugura la mostra fotogiornalistica “Magnifico” che racconta la carriera di Fiorenzo Magni.Museo del Ciclismo, via Gino Bartali 4, Magreglio/Co (ore 11.00).VARIEinaugurazione del restorative garden del progetto “Green Age” dell'Università Statale con la presentazione del progetto Green Age e, a seguire, un pic-nic musicale con concerto e aperitivo in giardino.Giardino San Faustino, via San Faustino, 23 (ore 10.30)Il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin che per conto di Papa Francesco sta seguendo in prima persona la questione dei rapporti tra la Santa Sede e Pechino, interviene al convegno del Centro Pime “Un’altra Cina”.Teatro Pime, via Mosé Bianchi, 94 (ore 9.00 – 13.00)Una rappresentanza dei 19enni della Diocesi presenta all’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, la Regola di vita durante la veglia per la Redditio Symboli.Duomo di Milano (ore 21.00) (Rem)