Croazia-Usa: Pompeo, Zagabria "apra gli occhi" sui rapporti d'affari con Cina

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha invitato la Croazia a "spalancare gli occhi" quando si impegna in attività d'affari con la Cina. La dichiarazione è stata pronunciata nel corso di un'intervista concessa oggi all'emittente "N1", in occasione della sua visita a Dubrovnik, in Croazia. "Voglio che tutti i paesi, compresa la Croazia, spalanchino gli occhi quando sono impegnati in affari con il Partito comunista cinese. Abbiamo notato che le loro attività predatorie li hanno certamente avvantaggiati, ma troppo spesso non avvantaggiano lo Stato in cui sono commercialmente attivi", ha dichiarato Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha replicato alla domanda del giornalista su come vede la collaborazione fra Croazia e Cina nella costruzione del ponte di Peljesac, a 80 chilometri da Dubrovnik. "E' una decisione sovrana presa qui. Abbiamo una posizione piuttosto coerente su come trattare il Partito comunista cinese. Se la loro attività è giusta e trasparente e se hanno un atteggiamento di reciprocità nei confronti di un determinato paese. Se i croati possono investire in Cina, così come i cinesi possono venire in Croazia", ha commentato ironicamente Pompeo ribadendo che ogni paese deve capire il rischio associato a fare affari con Pechino. "Dobbiamo capire il rischio associato a ciò che fa il Partito comunista cinese quando si impegna in tali attività. Non conosco i dettagli di questa attività, ma in quasi tutti gli esempi che ho studiato si tratta di società di proprietà statale, ricevono sovvenzioni dalle autorità cinesi. Non è così che funzionano l'Occidente, l'Europa e le relazioni transatlantiche", ha concluso Pompeo. (Seb)