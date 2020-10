Diplomazia: Di Maio, mostrare meglio nostro Paese, tutti ci ammirano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare il ministro degli Esteri significa anche rappresentare l’intero corpo diplomatico che in tutto il mondo ogni giorno lavora per mantenere alto il nome dell’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, un messaggio sul suo profilo Facebook. “Per me è un onore e un grande impegno ricoprire questo ruolo. E ogni volta che vado all’estero o incontro qui alla Farnesina un ministro degli Esteri di un altro Paese penso a quanto sia importante mostrare il meglio del nostro Paese. La nostra tradizione, la nostra cultura. Il nostro Made in Italy. Guardate che tutto il mondo ammira l’Italia. Durante questa pandemia la maggior parte dei Paesi esteri si sono uniti in una grande solidarietà nei nostri confronti”, ha dichiarato Di Maio. “Tra questi anche la Turchia ed oggi ho avuto modo di ringraziare il collega e amico turco Mevlut Cavusoglu, perché il suo governo, quando abbiamo avuto bisogno, non ha esitato ad aiutarci”, ha aggiunto. “Questa pandemia ci ha insegnato molte cose e ci ha fatto capire anche il valore dell’amicizia, tra persone, popoli e Stati. Se siamo riusciti a superare un momento buio è stato anche grazie all’aiuto che ci è arrivato da tanti Paesi. E noi non ce lo dimenticheremo mai”, ha dichiarato il ministro degli Esteri.(Res)