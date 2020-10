Segre: Carfagna, sua nomina in Legione d'onore motivo di orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni alla senatrice Liliana Segre per l'importante riconoscimento ottenuto con la nomina a Cavaliere nell'Ordine nazionale della Legione d'Onore, voluta dal presidente francese Macron. Ancora una volta la sua testimonianza e la sua dedizione nel coltivare la memoria contro l'odio e l'intolleranza sono motivo di orgoglio per tutti gli italiani". Lo scrive, in una nota, Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.(Rin)