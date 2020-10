Grecia: Fmi su coronavirus, risposta del governo "lodevole e mirata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha messo in atto una "lodevole" risposta alla pandemia di coronavirus, pianificando un pacchetto di sostegno economico "considerevole, tempestivo ed adeguatamente composto da misure temporanee mirate" alle famiglie ed alle imprese più colpite dalla crisi. Lo dice il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel suo ultimo rapporto di aggiornamento sulla situazione del Paese, colpito nella prima metà dell'anno da una contrazione del Pil pari al 7,9 per cento, in forte calo rispetto alla crescita dell'1,9 per cento registrata nel 2019. Per gli analisti del Fondo, che riferiscono dell'ultima missione svolta nel Paese, sostanziali incertezze e rischi al ribasso continuano tuttavia ad offuscare le prospettive economiche greche. "Una pandemia prolungata accompagnata da un crollo permanente del turismo globale peggiorerebbe significativamente le prospettive, mentre una scoperta precoce di un vaccino e la sua rapida distribuzione di massa potrebbero contribuire ad aumentare la ripresa", si legge nel documento pubblicato oggi, nel quale nuove difficoltà potrebbero emergere nel settore bancario una volta concluso l'effetto delle misure governative di sostegno al settore. (segue) (Gra)