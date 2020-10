Usa: Trump positivo al Covid, Mike Pence è in "buona salute" e proseguirà il suo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, "rimane in buona salute ed è libero di svolgere le sue normali attività". A dirlo è il suo medico personale, secondo quanto riportato dall'emittente "Cnn". Pence è risultato negativo al test per il Covid-19 stamattina e non ha bisogno di quarantena, ha aggiunto il dottor Jess Schonau in una dichiarazione pubblica, confermando un tweet dall'ufficio del vicepresidente all'inizio della giornata. "Secondo le linee guida dei Centri per il controllo delle malattie (Cdc) il vicepresidente non è considerato un contatto stretto con nessun individuo che sia risultato positivo, incluso il presidente Donald Trump, e non ha bisogno di quarantena", si legge nel comunicato. La guida dei Cdc dice per contatto "ravvicinato" si intende una persona che si trova nel raggio di almeno un metro e mezzo o per almeno 15 minuti a contatto di una persona risultata positiva. "Cnn" ha riferito che martedì Pence era nello Studio Ovale con il Presidente. Pence ha ancora in programma di recarsi a Salt Lake City lunedì, prima del dibattito in programma con la senatrice Kamala Harris mercoledì. (Nys)