- Nelle prossime ore "firmerò il decreto con cui andremo ad individuare i cantieri previsti dal decreto Semplificazione", per cui "nomineremo i commissari per accorciare i tempi. Le infrastrutture sono gran parte dell'innovazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante", a Bari.(Rin)