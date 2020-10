© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano cashless per incentivare l'uso della moneta elettronica entrerà in vigore il primo dicembre. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in occasione dell'inaugurazione dell'ottantaquattresima edizione della "Nuova fiera del Levante", a Bari. "Vogliamo incentivare chi ricorre ai pagamenti digitali" introducendo "degli incentivi", ha aggiunto. (Rin)