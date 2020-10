Regione: Angelucci indagato per tentata corruzione assessore Lazio, M5s "accuse gravissime"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Angelucci, deputato di Forza Italia e proprietario di diverse cliniche del Lazio sarebbe indagato per aver tentato di corrompere l'assessore regionale del Lazio alla Sanità. L'indagato avrebbe offerto tangenti per sbloccare i pagamenti della Regione per una delle sue strutture. "E' un'ipotesi di reato gravissima, primo perché questa sarebbe stata perpetrata da un rappresentante delle istituzioni, secondo perché si tratterebbe di una ipotesi di reato che investirebbe un ambito, quello della sanità, nel quale è in gioco la vita delle persone". Così in una nota il gruppo consiliare M5s alla Regione Lazio. Siamo certi - continua la nota - che la Magistratura farà la dovuta luce su questa vicenda, nel frattempo ci auguriamo che il parlamentare berlusconiano faccia pubblicamente chiarezza su quanto realmente accaduto. Non possiamo permettere che ci sia la benché minima zona d'ombra nella gestione di strutture sanitarie alle quali i cittadini affidano la cura della propria salute".(Com)