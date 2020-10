Taranto: Turco (M5s), investimento Philip Morris ulteriore tassello riconversione economica città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione economica e agli investimenti, senatore Mario Turco, del Movimento cinque stelle, afferma di aver visitato oggi "nell'ambito delle iniziative programmate nel 'Cantiere Taranto' il nuovo centro digitale di Philip Morris, frutto dell'investimento dell'azienda nel territorio jonico. La presidenza del Consiglio, unitamente al governo - prosegue l'esponente dell'esecutivo in una nota - hanno seguito fin dall'inizio questo importante progetto per il rilancio del territorio. Significative saranno le ricadute occupazionali che l'azienda annuncerà nelle prossime settimane". Per Turco, "si tratta di una nuova prospettiva di sviluppo che rafforzerà l'offerta produttiva di Taranto in materia di servizi digitali e che potrebbe candidare la città ad un progetto più ampio da incardinare nel Cis Taranto, ovvero la costruzione di un distretto tecnologico del digitale. L'investimento della Philip Morris è un ulteriore tassello di quella riconversione economica di Taranto sulla quale stiamo lavorando anche con il Contratto istituzionale di sviluppo - conclude il sottosegretario - e che ci permetterà di diversificare dal punto di vista produttivo attraendo nuovi investimenti economici privati". (Com)