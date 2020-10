Farnesina: ambasciata Teheran, "Domus Eyes On Iran"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villa Namazee, disegnata da Gio Ponti a Teheran alla fine degli anni '50, gioiello architettonico italiano in Medio Oriente, ha ospitato il 2 ottobre il lancio di una nuova iniziativa dell’Ambasciata italiana in Iran dal titolo “Domus Eyes on Iran”. Lo riferisce la Farnesina. Attraverso 10 episodi online, il progetto riprende gli articoli dedicati da Domus all'Iran nel corso dei decenni, evidenziando la profondità delle relazioni bilaterali nell'architettura e nel design e presentando i progetti di grandi architetti italiani come Gio Ponti e Gaetano Pesce. Nel suo intervento di presentazione davanti ad una selezione dei maggiori architetti e designer iraniani - necessariamente ristretta a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19 - l’ambasciatore italiano Giuseppe Perrone, nel menzionare il ruolo storico di Domus quale collettore delle migliori esperienze internazionali nel campo dell’architettura e del design, ha sottolineato come la collaborazione tra Italia e Iran in questi settori abbia sempre prodotto risultati di eccezionale livello artistico. Il primo episodio è dedicato a "Villa for an older brother" del giovane architetto Alireza Taghaboni, oggetto di un articolo pubblicato da Domus nel luglio 2018. Gli episodi saranno visibili online sui canali social dell’Ambasciata d’Italia a Teheran. (Res)