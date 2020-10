Consiglio straordinario Ue: sanzioni a funzionari bielorussi, relazioni con Ankara, bilancio e 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanzioni ai responsabili delle violenze contro i manifestanti pacifici in Bielorussia. La porta aperta alla Turchia, ma con la richiesta che Ankara rispetti i diritti sovrani di Grecia e Cipro. L'importanza di arrivare a una soluzione sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, dal quale non è separabile la condizionalità legata allo stato di diritto perché si tratta di un punto politico concordato a luglio. L'invito agli Stati membri a presentare i loro piani nazionali di introduzione del 5G entro il 2020. Sono i principali aspetti emersi dalla due giorni di Consiglio europeo straordinario convocato dal presidente Charles Michel per fare il punto sulle questioni di politica estera. In particolare le relazioni dell'Ue con la Turchia, la Cina, la situazione in Bielorussia e in Nagorno Karabakh.Al centro della due giorni c'era la discussione sulle relazioni con la Turchia. Una questione "ad alto voltaggio", come l'ha definita l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, lo scorso 21 settembre, dopo che Cipro, al Consiglio Affari esteri, aveva detto no alle sanzioni contro la Bielorussia fino a che l'Ue non avesse fatto altrettanto con Ankara. Inizialmente prevista per la cena di ieri, la discussione sulla Turchia è stata anticipata al pomeriggio. Un cambio di programma dovuto al fatto che la Nato, proprio nel corso del pomeriggio, ha annunciato di aver istituito un meccanismo per la diminuzione del conflitto tra Grecia e Turchia. Alla fine, la due giorni di Consiglio europeo straordinario ha portato a sanzioni per la situazione in Bielorussia, ma non verso la Turchia. Alla quale, come ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i Ventisette lanciano l'invito ad astenersi dal compiere delle provocazioni ulteriori o violazioni del diritto internazionali. "Chiaramente ricorreremo a tutte le risorse per coltivare un dialogo costruttivo con Turchia, ma chiediamo anche che ci sia una chiarezza di posizioni per quanto riguarda tutti i rapporti con gli Stati membri dell'Ue, anche bilaterali. A questo proposito torneremo ad aggiornarci entro la fine dell'anno per monitorare questa situazione e far sì che il rapporto tra Stati membri e Turchia si possa svolgere nel modo più corretto possibile", ha spiegato Conte.Quarantaquattro, invece, sono i nomi i di funzionari pubblici bielorussi sottoposti alle sanzioni dell'Unione europea. Fra questi figurano il ministro dell'Interno, Yuri Khadzimuratovich Karaev; e i suoi vice, Gennadi Arkadzievich Kazakevich; Aleksandr Petrovich Barsukov; Sergei Nikolaevich Khomenko; Yuri Gennadievich Nazarenko. Figurano inoltre i nomi del vicecomandante delle Forze di sicurezza interna Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov; del comandante delle Unità di risposta rapida, Alexander Valerievich Bykov; del direttore del Dipartimento per la sicurezza del ministero dell'Interno, Alexander Svyatoslavovich Shepelev; del direttore del Distaccamento delle forze speciali di polizia, Dmitry Vladimirovich Balaba; e del direttore della Direzione per gli Affari interni, Ivan Vladimirovich Kubrakov. Per quanto riguarda la Cina, i capi di Stato e di governo hanno sottolineato che è necessario che con la Cina si riequilibrino le relazioni economiche e si ottenga la reciprocità. Il Consiglio europeo ha incoraggiato la Cina ad assumersi una maggiore responsabilità nella risposta alle sfide globali, in particolare adottando una più ambiziosa azione per il clima, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, e ha ribadito le sue preoccupazioni per la situazione dei diritti umani nel paese, così come ad Hong Kong, e per il trattamento delle minoranze. Sull'avvelenamento dell'oppositore russo, Aleksei Navalnyi, i leader europei chiedono a Mosca di collaborare con l'Organizzazione per la prevenzione delle armi chimiche (Opac) affinché ci sia un'indagine internazionale imparziale e di assicurare i responsabili alla giustizia. Mentre, per quanto riguarda la situazione in Nagorno-Karabakh, per il Consiglio europeo si deve arrivare a una de-escalation e "l'Azerbaigian e l'Armenia dovrebbero avviare negoziati sostanziali senza precondizioni". Il Consiglio europeo ha espresso anche il proprio sostegno ai copresidenti del gruppo di Minsk dell'Osce.Nella seconda giornata, si è parlato di digitale, ma si è avuta una "breve discussione" anche del Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp). In conferenza stampa, il presidente Michel ha spiegato che su questo tema si è avuta "una discussione molto breve perché per noi era importante ascoltare l'aggiornamento della presidente" di turno del Consiglio dell'Ue, la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Non è un segreto: sappiamo che vogliamo attuare il prima possibile quello che abbiamo deciso a luglio e sappiamo che la questione dello stato di diritto è complessa, è una questione sensibile", ha sottolineato. "Ma a luglio abbiamo deciso a favore della condizionalità e quindi continueremo su questa strada nei prossimi giorni, continuando a lavorare con gli Stati membri, ma anche con il Parlamento europeo su questo tema", ha detto. "Sarà una discussione difficile, ma penso e spero che riusciremo insieme con il Parlamento europeo e gli Stati membri a trovare una volontà politica comune perché è molto importante per il futuro europeo essere in grado di ratificare al più presto possibile nei Parlamenti nazionali l'accordo di luglio e ottenere anche l'accordo del Parlamento europeo", ha aggiunto. A questo proposito, anche Conte ha evidenziato che "l'Italia non permetterà che ci siano dei ritardi nella approvazione" del Fondo per la ripresa.Sul digitale, i Ventisette hanno sottolineato che, per acquisire sovranità in questo campo, l'Unione europea deve creare un vero e proprio mercato unico digitale, rafforzare la sua capacità di definire le proprie regole, compiere scelte tecnologiche autonome nonché sviluppare e dispiegare capacità e infrastrutture digitali strategiche. Inoltre, Il Consiglio europeo ha accolto con favore la strategia europea per i dati e la creazione di spazi comuni europei dei dati in settori strategici e ha sottolineato che i potenziali fornitori del 5G devono essere valutati sulla base di criteri oggettivi comuni. I Ventisette hanno invitato la Commissione a dare priorità allo spazio dei dati sanitari, che dovrebbe essere istituito entro la fine del 2021. E, infine, sul 5G, i leader europei hanno chiesto che, per assicurare il rapido dispiegamento della rete in tutta l'Unione europea, tutti gli Stati membri presentino alla Commissione europea, entro la fine di quest'anno, i rispettivi piani nazionali. Per i Ventisette, l'Ue deve essere un leader mondiale nello sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica e hanno invitato la Commissione a proporre soluzioni per aumentare gli investimenti pubblici e privati europei e nazionali nella ricerca e innovazione nel settore dell'intelligenza artificiale e nella sua diffusione, garantendo un migliore coordinamento tra i centri di ricerca europei e fornendo una definizione chiara e oggettiva dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. (Beb)