Cultura: Sereni, valorizzare migliori talenti artistici della scena contemporanea è tra priorità della diplomazia italiana (2)

- Secondo quanto riferito dalla Farnesina, sono aperte le candidature a Cantica21. Italian Contemporary Art Everywhere, un progetto di committenza pubblica per sostenere la produzione di opere d’arte contemporanea. L’iniziativa è promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) – Direzione generale per la promozione del sistema paese e dal ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (Mibact) – Direzione generale creatività contemporanea, in linea con il piano di promozione integrata “Vivere ALL’italiana”. Cantica21 vuole incentivare le capacità ideative e il lavoro degli artisti italiani sostenendoli sul piano internazionale attraverso una mostra d’arte diffusa che avrà luogo negli Istituti Italiani di Cultura, nelle Ambasciate e nei Consolati italiani. L’obiettivo del progetto è veicolare un’immagine autentica dell’Italia del XXI secolo, costruendo una nuova e più forte narrazione attraverso il contemporaneo. La partecipazione è rivolta ad artisti o collettivi italiani e/o residenti in Italia per l’ideazione e la produzione di opere d’arte contemporanea inedite. L’Avviso si articola in tre distinte sezioni. La prima è riservata ad artisti o collettivi fino ai 35 anni di età (anche emergenti); la seconda ad artisti o collettivi di età superiore ai 35 anni; la terza invece selezionerà opere dedicate alla figura di Dante. Per partecipare, occorre presentare la propria candidatura come descritto nell’Avviso scaricabile dal sito www.cantica21.it, inviando la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2020. (Res)