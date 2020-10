Editoria: Romano (Pd), vendita del Tirreno preoccupa, vigileremo da parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato livornese del Pd Andrea Romano esprime la sua preoccupazione per la vendita del quotidiano "Il Tirreno". "E' un quotidiano forte della propria indipendenza e del grande seguito che ha tra i lettori - scrive su Facebook -. Una forza radicata da decenni nella più autentica realtà sociale, culturale, politica e popolare di Livorno, della costa toscana, di tutta la regione. Per questo preoccupano le notizie relative alla sua messa in vendita da parte del gruppo Gedi, insieme a quella di altri quotidiani del gruppo. C'è il rischio che le strategie aziendali del gruppo Gedi - pur legittime - finiscano per indebolire lo straordinario patrimonio di competenza, pluralismo e professionalità che il Tirreno rappresenta per i cittadini e per il territorio. E per questo ognuno di noi dovrà fare la propria parte - nelle istituzioni locali e nazionali, e quindi anche dal Parlamento - affinché i timori espressi in queste ore dai lavoratori del quotidiano abbiano al più presto le risposte che meritano e affinché la trattativa appena avviata sia seguita con la massima attenzione". (Rin)