Venezuela: coronavirus, vicepresidente Rodriguez annuncia arrivo del primo lotto di vaccini "Sputnik V"

- La vice presidente del governo del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato l'arrivo del primo lotto di vaccini russi contro il nuovo coronavirus - "Sputnik V" -, assicurando che il paese parteciperà alla "fase tre" dei test clinici. "La Russia è stata un paese molto importante nella lotta contro il fascismo, e ora fa altrettanto contro la pandemia", ha detto la vice presidente in un intervento dall'aeroporto internazionale Simon Bolivar di Maiquetà. "Oggi, di nuovo la Russia è lì, in prima linea per portare sollievo, salute e vita con il primo vaccino registrato contro il Covid-19", ha aggiunto Rodriguez segnalando che il Venezuela è il primo paese nelle Americhe a ricevere il presidio di fabbricazione russa. La sperimentazione inizierà nella capitale Caracas, con un gruppo di duemila persone. "Non solo parteciperemo nei test clinici, ma saremo anche parte della distribuzione sicura e produzione del vaccino in Venezuela", ha rimarcato Rodriguez auspicando la che la cooperazione tra Mosca e Caracas possa stringersi ancora di più". (segue) (Vec)