Aborto: Ama, operazioni sepolture feti svolte nel pieno rispetto delle normative

- "In merito a quanto riportato dai media" relativamente alla sepoltura dei feti a Roma "Ama Cimiteri Capitolini ribadisce che le operazioni di sepoltura dei feti si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente". Lo si legge in una nota di Ama. "L’azienda agisce esclusivamente in presenza di richiesta di sepoltura da parte delle strutture sanitarie -continua la nota-, che hanno il rapporto diretto con le madri che effettuano gli interventi terapeutici. Le strutture sanitarie assumono e trasmettono ad Ama Cimiteri Capitolini l’autorizzazione alla sepoltura della Asl territoriale, che agisce in qualità di ufficiale di stato civile per i feti entro la ventottesima settimana. Sono le stesse strutture sanitarie che recepiscono le volontà delle pazienti sul prendersi in carico o meno la sepoltura del feto, entro le 24 ore successive all’evento, così come previsto all’articolo 7 punti 2 e 4 del DPR 285/90". (segue) (Com)