Aborto: Ama, operazioni sepolture feti svolte nel pieno rispetto delle normative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In quel momento - continua la nota di Ama-, come è emerso del resto anche dal racconto stesso della mamma che ha sollevato per prima la questione, in caso di diniego, viene comunicato alle madri che la struttura ospedaliera procederà a richiedere la sepoltura 'per beneficienza' che avverrà, in base al DPR 285 del 1990 e in base al Regolamento di Polizia Mortuaria di Roma Capitale, utilizzando ai fini della sepoltura le generalità della mamma stessa. E’ in quel momento, dunque, che la struttura sanitaria, titolare del dato sensibile, acquisisce il consenso. Ama Cimiteri Capitolini, infatti, non ha alcuna interlocuzione con le pazienti stesse, né contatti o riferimenti che in quanto dati sensibili sono custoditi dalle strutture sanitarie, ed è mera esecutrice di quanto richiesto e trasmesso dagli stessi presidi sanitari. Ama Cimiteri Capitolini - conclude la nota-, pur essendo un semplice braccio operativo, auspica che vengano al più presto aggiornate dagli organi competenti le norme e i regolamenti in materia, anche alla luce delle nuove disposizioni europee in tema di privacy". (Com)