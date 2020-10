Italia-Regno Unito: Di Stefano, trovare nuova strada comune post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale che l'Italia ed il Regno Unito trovino una nuova strada comune post-Brexit per proteggere i floridi rapporti esistenti fra i due Paesi e l’interscambio bilaterale. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano nel suo intervento di oggi al Convegno di Pontignano, il principale forum italo-britannico organizzato dall’Ambasciata britannica e dal British Council in collaborazione con l’Università di Siena. “Non possiamo nasconderci che uno scenario di No-Deal Brexit incombe come una catastrofe, che dobbiamo evitare a tutti i costi. Ricordo che la comunità italiana conta 414 mila cittadini che vivono e lavorano nel Regno Unito e sono giustamente preoccupati per il loro futuro", ha detto il sottosegretario. "Siamo comunque convinti - ha aggiunto in chiusura il sottosegretario - che gli ottimi rapporti bilaterali presentino ad oggi ancora un significativo margine di crescita. Per questo l'Italia ha intenzione di sviluppare ulteriormente questa partnership vincente nei nuovi settori tecnologici e dell'innovazione, puntando anche alle collaborazioni sulle start-up e all'aerospazio". Al convegno sono stati inoltre trattati temi quali il sostegno al commercio e alla ripresa economica in epoca Covid-19, la Presidenza condivisa Italia-Regno Unito alla CoP26 e l’impegno congiunto sul tema del cambiamento climatico. (Res)