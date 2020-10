Agroalimentare: Bellanova, occasione straordinaria per Puglia e Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È evidente il fascino e l’importanza che la Fiera del Levante rappresenta a maggior ragione se strettamente connessa al ruolo che la Puglia può giocare in settori chiave come l’agroalimentare di eccellenza, l’accoglienza diffusa, il manifatturiero, l’innovazione. Anche nel più diffuso contesto euro mediterraneo dove tantissime delle nostre eccellenze rappresentano veri e propri modelli di riferimento". Lo ha detto la ministra Teresa Bellanova a Bari, dove ha partecipato all'inaugurazione della Fiera del Levante. "Ovviamente - ha spiegato - questo ha bisogno di una intera filiera istituzionale pronta a cogliere la sfida che a maggior ragione si apre adesso insieme ai territori e ai sistemi produttivi ed economici. La posta in gioco del Recovery Plan come dei nuovi fondi strutturali europei è fortemente sfidante e invoca quello che spesso noi sollecitiamo alle imprese: innovazione di processo e di prodotto. Come ho detto spesso in questi giorni il Piano nazionale Ripresa e Resilienza deve avere un cuore agricolo. Dirlo qui in Puglia assume un valore ancora più forte, perché agroalimentare, agricoltura, pesca, acquacoltura, con le necessarie infrastrutture materiali e immateriali connesse, soprattutto per il Mezzogiorno possono essere un'occasione straordinaria per nuove economie, nuova occupazione, nuova bellezza e cura del territorio. E questo significa sistemi della logistica come infrastrutture irrigue. Noi siamo al lavoro su questo con una Strategia nazionale. E mi fa piacere che in questi giorni anche il presidente Conte si sia soffermato su questo, confermando un idem sentire che sarà importante nel processo di costruzione del Piano". (Com)